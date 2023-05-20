"تعليم الوادي الجديد" تحصد المركز السابع بمسابقة القرآن الكريم

هنأ سيد عبد العزيز عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، الطالبة دنيا طه حسين عبد الله بمدرسة المعصرة الثانوية بإدارة الداخلة التعليمية، لحصاد المركز السابع على مستوى الجمهورية بمسابقة القرآن الكريم والثقافة الإسلامية "مستوى ثالث " للعام الدراسى 2022_2023م .

وأعرب وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد عن امتنانه وتقديره للجهد المبذول بالمسابقة من إدارة الداخلة التعليمية العلاقات العامة بالمديرية وتوجيه عام التربية الإسلامية للوصول إلى الجمهورية .

كما أعرب سيد عبد العزيز عجية، عن أطيب تمنياته لقطاع تعليم المحافظة بمزيد من النجاح والازدهار وتحقيق أفضل النتائج على الدوام.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، وحنان مجدى نائب المحافظ.