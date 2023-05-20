موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالبحيرة

كشفت مصادر مطلعة بمديرية التربية والتعليم في محافظة البحيرة، موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة الترم الثاني من العام الدراسي الحالي 2023-2022 وذلك بعد إنتهاء الطلاب والطالبات في الصف الثالث الإعدادي من أداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني اليوم السبت الموافق 20 مايو في مادة اللغة الإنجليزية.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة 2023 الترم الثاني

وقالت المصادر في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، إنه من المتوقع إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة 2023 الترم الثاني مع بداية الأسبوع الأول من شهر يونيو المقبل فور الانتهاء من عمليات الرصد والمراجعة لإجابات الطلاب والطالبات بالصف الثالث الإعدادي واعتماد النتيجة من الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة فور عرض النتيجة النهائية عليها من يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

امتحانات الشهادة الإعدادية بالبحيرة

وانطلقت امتحانات الفصل الدراسي الثانى للشهادة الإعدادية للعام الحالي 2022 /2023 بمحافظة البحيرة في الرابع عشر من شهر مايو واستمرت حتى اليوم السبت الموافق 20 مايو الجاري، حيث بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لإمتحانات الشهادة الإعدادية العامة هذا العام بلغ 121 ألفا و487 طالب وطالبة يؤدون الامتحانات بـ 668 لجنة بالإضافة إلى 1630 طالبا وطالبة بالإعدادية المهنية داخل 18 إدارة تعليمية، وكذا 39 طالبا وطالبة من طلاب التربية الخاصة الشهادة الإعدادية (للصم وضعاف السمع) داخل أربع لجان بإدارات (شبراخيت - إيتاي البارود - كفر الدوار - دمنهور) و15 طالب من المكفوفين داخل لجنة مدرسة النور للمكفوفين بدمنهور.

خطوات الاستعلام نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة

ونستعرض معكم خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة الترم الثاني والتي سوف تكون متاحة لجميع الطلاب علي موقع البوابة نيوز فور اعتمادها من الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، وهي كالتالي:

أولًا: تسجيل الدخول على موقع البوابة نيوز.

ثانيًا: ثم الدخول علي رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة الفصل الدراسي الثاني.

ثالثًا: ثم القيام بإدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب والطالبة في مرحلة إتمام التعليم الأساسي بشكل صحيح " الشهادة الإعدادية".

رابعًا: ثم إدخال الكود الذي يظهر أمامك على الشاشة.

خامسًا: ثم النقر علي كلمة بحث أو استعلام.

سادسًا: عليك الانتظار ثوان حتى تظهر نتيجة الشهادة الإعدادية والدرجات في جميع المواد الدراسية.

توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2023

وإليكم توزيع درجات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023/ 2022 في جميع المواد الدراسية التي أدى فيها الطلاب بالصف الثالث الإعدادي امتحانات الفصل الدراسي الثاني وهي كالتالي:

درجات مادة اللغة العربية للصف الثالث الإعدادي من 40 درجة والنجاح من 20 درجة.

درجات مادة العلوم للصف الثالث الإعدادي من 20 درجة والنجاح من 10 درجة.

درجات مادة اللغة الإنجليزية للصف الثالث الإعدادي من 30 درجة والنجاح من 15 درجة.

درجات مادة الرياضيات للصف الثالث الإعدادي من 30 درجة والنجاح من 10 درجة.

درجات مادة الدراسات الاجتماعية للصف الثالث الإعدادي 20 درجة والنجاح من 10 درجة.

وننوه أن مجموع درجات الشهادة الإعدادية هو 280 درجة للمواد التي تضاف للمجموع، والنجاح من 140 درجة.