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السبت 20 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

ندوة حول مهارات الإقناع بالبحث العلمي بكلية الصيدلة جامعة عين شمس

جانب من الفاعلية
جانب من الفاعلية
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 نظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الصيدلة جامعة عين شمس ندوة بعنوان
‎"NO-OREO-SWOT-IDEAL"

وذلك تحت رعاية  محمود المتيني رئيس الجامعة و غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة
المجتمع وتنمية البيئة، و أماني أسامة كامل عميد الكلية ،و تحت إشراف  رولا ميلاد لبيب وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

ألقتها  نادية حمدى الحفنى أستاذ الكيمياء الحيوية رئيس مجلس قسم الكيمياء الحيويه بالكلية

تناولت الندوة مهارات التفاوض و الاقناع و ادارة النفس بفاعلية وحل المشكلات واتخاذ القرار وكيفية تطبيق تلك المهارات بالبحث العلمى

كما حثت حمدى على ضرورة تغيير اسلوب الحياة بشئ من المرونة أكثر ورفض أى شئ لا يتناسب مع شغف الانسان والعمل علي الابداع في العمل والحياة ناصحة الحاضرين على ضرورة عمل SWOT analysis لكل شخص لنفسه وبمجال عمله ولحياته.

البحث العلمي الكيمياء الحيوية جامعة عين شمس خدمة المجتمع وتنمية البيئة كلية الصيدلة جامعة عين شمس