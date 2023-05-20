ندوة حول مهارات الإقناع بالبحث العلمي بكلية الصيدلة جامعة عين شمس

نظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الصيدلة جامعة عين شمس ندوة بعنوان

‎"NO-OREO-SWOT-IDEAL"

وذلك تحت رعاية محمود المتيني رئيس الجامعة و غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة

المجتمع وتنمية البيئة، و أماني أسامة كامل عميد الكلية ،و تحت إشراف رولا ميلاد لبيب وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

ألقتها نادية حمدى الحفنى أستاذ الكيمياء الحيوية رئيس مجلس قسم الكيمياء الحيويه بالكلية

تناولت الندوة مهارات التفاوض و الاقناع و ادارة النفس بفاعلية وحل المشكلات واتخاذ القرار وكيفية تطبيق تلك المهارات بالبحث العلمى

كما حثت حمدى على ضرورة تغيير اسلوب الحياة بشئ من المرونة أكثر ورفض أى شئ لا يتناسب مع شغف الانسان والعمل علي الابداع في العمل والحياة ناصحة الحاضرين على ضرورة عمل SWOT analysis لكل شخص لنفسه وبمجال عمله ولحياته.