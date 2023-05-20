مالك عقار: نعمل على إيقاف الحرب في السودان بشكل مستدام

أعلن مالك عقار، رئيس الحركة الشعبية- شمال، اليوم السبت، عن قبوله منصب نائب رئيس مجلس السيادة السوداني بعد تكليفه من رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، وفقا لما أوردته فضائية العربية.

وقال مالك عقار: إننا سنعمل على إيقاف الحرب في السودان بشكل مستدام، وتخفيف وطأة المعاناة الإنسانية الواقعة على السودانيين، واستكمال مسار التحول المدني الديمقراطي في السودان.

وأضاف، أن المسؤولية الوطنية تحتم منع انزلاق السودان باتجاه أي تقسيم أو نزاعات قبلية، مؤكدا أنه لا بديل عن السلام ولا مدخل له إلا من باب الحوار.

وتابع قائلا: إنه لا سبيل لاستقرار السودان إلا بجيش مهني موحد، مشددا على أنه لا منتصر في الحرب، نقلا عن العربية نت.

وقد أصدر رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، أمس الجمعة، مرسومًا دستوريا قضى بتكليف مالك عقار بمنصب نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي إعتبارًا من يوم ١٩ مايو ٢٠٢٣.

ووجه البرهان الأمانة العامة لمجلس السيادة والجهات المعنية بالدولة وضع هذا المرسوم الدستوري موضع التنفيذ.

وفي سياق آخر، أعلن مسؤول بالأمم المتحدة، يوم الأربعاء، أن الأمم المتحدة تحتاج إلى 2.56 مليار دولار لتقديم المساعدات للمتضررين من الأزمة في السودان.