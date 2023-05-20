غدًا.. الزمالك يسافر إلي السويس لمواجهة الداخلية بالدوري

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خوض المران الختامي مساء غدا الأحد على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادا لمواجهة الداخلية المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يسافر الفريق عقب المران المسائي إلى مدينة السويس، للانتظام في معسكر مغلق هناك استعدادا لمواجهة الداخلية المقبلة.

وخاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، برنامجا تأهيليا خاصا على هامش المران الذي اليوم السبت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي.

وحرص الجهاز الفني للفريق بقيادة الكولومبي أوسوريو على رفع الحمل البدني بشكل تدريجي للاعبين خلال مران اليوم، من خلال أداء تدريبات تأهيلية متنوعة لمدة 15 دقيقة سواء بالركض حول الملعب لعدة دقائق بالإضافة إلى جوانب أخرى في إطار التجهيز للمواجهة المقبلة.

كما حرص المدير الفني على منح اللاعبين تعليمات خلال أداء الفقرة التأهيلية، واطمأن من علاء رجب مخطط الأحمال على حالة اللاعبين البدنية والاستعداد للفترة المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء الداخلية المقرر له يوم الاثنين المقبل في الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويأتي الزمالك قبل مواجهة الداخلية في المركز الرابع لجدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 46 نقطة وذلك من خوض 27 مباراة، حيث فاز الفريق في 13 مباراة، وتعادل في 7 مباريات وخسر في 7 مباريات.

اما فريق الداخلية فيأتي في المركز السادس عشر لجدول ترتيب مسابقة الدوري وذلك برصيد 27 نقطة.