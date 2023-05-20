يطالبه بدفع 36 ألف دولار.. الشاب خالد يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد منظم حفلات مصري

تقدم ياسر قنطوش محامي الفنان الجزائري الشاب خالد ببلاغ للنائب العام ضد منظم الحفلات المصري وليد منصور المحبوس حاليا بقسم شرطة مدينة نصر على ذمة قضايا شيكات بدون رصيد، ويتهمه فيه بالنصب عليه والمماطلة في دفع 36 الف دولار باقي أجره في حفل غنائي كان قد اتفق على احياءه في عام 2021.

وحملت عريضة الدعوى رقم 28137 لسنة 2023، وجاء فيها أن الواقعة تعود إلى 11 سبتمبر عام 2021 ، حيث اتفق وليد جمال منصور شعلان وشهرته وليد منصور مع الشاب خالد علي احياء حفل غنائي لصالح شركة النخيل بأحد الفنادق، وذلك نظير 80 الف دولار، حيث تم دفع 10 آلاف دولار كمقدم تعاقد، كما تم دفع 30 الف دولار قبل موعد الحفل، وتم الاتفاق على دفع باقي المبلغ "40 الف دولار" عن طريق تحويل بنكي وذلك بعد الحفل ، ولكن فوجئ الشاب خالد بعد الحفل بشهر ونصف بعدم التزام وليد بدفع باقي مستحقاته.

وأضاف البلاغ أنه في محاولة من التسويف والمماطلة قام وليد منصور بتحويل 4 آلاف دولار فقط، وادعى ان موظف البنك هو المخطئ، وعليه لم يتم تحويل باقي المبلغ حتى الآن وهو 36 الف دولار.

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