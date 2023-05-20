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السبت 20 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

مستوطن يصيب فلسطينيًا بالرصاص شمال الضفة الغربية

نابلس
نابلس
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أصيب فلسطيني بالرصاص، اليوم /السبت/ عقب إطلاق مستوطن النار عليه قرب بلدة مادما جنوب محافظة نابلس، شمال الضفة الغربية المحتلة.
وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، إن أحد حراس مستوطنة "يتسهار"، أطلق النار على الفلسطيني مأمون نصار من مادما خلال رعيه الأغنام، ما أدى إلى إصابته في القدم، ونقل على إثرها إلى مستشفى رفيديا الحكومي بنابلس.

الضفة الغربية نابلس مستوطن