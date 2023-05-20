الزمالك يجهز رباعي الفريق لمواجهة الداخلية بالدوري

واصل عمر جابر، ومحمد عبد الغني وناصر منسي وعبدالله جمعة، رباعي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، البرنامج التأهيلي الموضوع لهم على هامش المران الذي أقيم اليوم السبت، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة الداخلية المقبلة في مسابقة الدوري.

وأدى الرباعي تدريبات تأهيلية متنوعة داخل صالة الجيمانيزيوم وأرضية ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، من أجل تجهيزهم بالشكل المناسب للفترة المقبلة.

وحقق فريق الزمالك الفوز بنتيجة 1-0 في مباراة الجولة الـ 28 لمسابقة الدوري الممتاز وذلك على حساب فريق أسوان.

ومنح أوسوريو مدرب الزمالك اللاعبين راحة سلبية من التدريبات أمس الجمعة، واستأنف الفريق اليوم السبت تدريباته للقاء الداخلية، وذلك على ملعب النادي الأبيض في مقره بميت عقبة.

يأتي الزمالك قبل مواجهة الداخلية في المركز الرابع لجدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 46 نقطة وذلك من خوض 27 مباراة، حيث فاز الفريق في 13 مباراة، وتعادل في 7 مباريات وخسر في 7 مباريات.

أما فريق الداخلية فيأتي في المركز السادس عشر لجدول ترتيب مسابقة الدوري وذلك برصيد 27 نقطة.