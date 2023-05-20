الخارجية السودانية تدين اقتحام قوات الدعم السريع للسفارة القطرية بالخرطوم

أدانت وزارة الخارجية السودانيه إقتحام قوات الدعم السريع ة لمقر السفارة القطرية بالخرطوم.

وقالت الخارجية السودانية في بيان أصدرته اليوم السبت: “تدين وزارة الخارجية بأشد العبارات قيام قوات مليشيا الدعم السريع المتمردة اليوم السبت ٢٠ مايو ٢٠٢٣م بالهجوم على مقر السفارة القطرية بالخرطوم والعبث بمحتوياتها وتخريب الأثاث وسرقة المقتنيات وأجهزة الحاسوب والسيارات دون مراعاة للأعراف والقوانين الدولية المعنية بحرمة وحماية الدبلوماسيين ومقرات وممتلكات البعثات الدبلوماسية”.

وجددت الخارجية السودانية استنكارها وإدانتها لهذا السلوك الإرهابي والإجرامي لقوات المليشيا المتمردة وتدعو المجتمع الدولي لإدانتها بأشد العبارات واعتبارها منظمة إرهابية وتحميلها المسؤولية القانونية والأخلاقية٠

