بعد تكليفه من البرهان.. مالك عقار يعلن قبوله منصب رئيس مجلس السيادة السوداني

أعلن الفريق مالك عقار، قبوله منصب نائب رئيس مجلس السيادة في السودان، اليوم السبت، خلفا لقائد قوات الدعم السريع حميدتي، حيث أصدر رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان مرسومًا دستوريا أمس بشأن ذلك، وفقا لما أوردته فضائية العربية.

وقال نائب رئيس مجلس السيادة السوداني مالك عقار، إنه على القوات المسلحة أن تدرك أن تحقيق السلام لن يأتي إلا عبر الحوار.

وكان قد أصدر رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان مرسوما أمس الجمعة بإعفاء قائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو، المعروف باسم حميدتي، من منصب نائب رئيس المجلس اعتبارا من أمس الجمعة.

كما عين البرهان زعيم المتمردين السابق مالك عقار في منصب نائب رئيس مجلس السيادة.