فراشات البيت الروسي يتألقن على مسرح أوبرا الإسكندرية

قدم المركز الثقافي الروسي برئاسة بافيل كيديسوك بالتعاون مع دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، حفلا فنيا لطالبات قسم الباليه بالمركز الروسي بالإسكندرية.

تضمن الحفل تابلوهات من أشهر رقصات الباليه العالمية شاركت فيه أكثر من ١٦٠طالبة من إخراج يكترينا لوجينوفا بحضور بافيل كيديسوك مدير البيت الروسي بالإسكندرية ولفيف من أعضاء السلك القنصلي الروسي والشخصيات العامة والإعلاميين بالإسكندرية.

وفي ختام الحفل وجهت الدكتورة هدى حسني مدير أوبرا الإسكندرية الشكر للبيت الروسي بالإسكندرية والقائمين عليه وقدمت تكريما باسم دار الأوبرا المصرية بافيل كيديسوك مدير البيت الروسي بالإسكندرية للتعاون المثمر والمستمر بين دار أوبرا الإسكندرية والبيت الروسي خلال الفترات السابقة .



وأعرب كيديسوك عن بالغ سعادته بتكريم الليلة وأشاد بدور الأوبرا المصرية و بالعروض الفنية المتميزة والمتنوعة التي تقدمها دار الأوبرا المصرية على مسرح دار أوبرا الإسكندرية والتي تنال إعجاب واستحسان الجالية الروسية بمدينة الثغر و الذين يحرصون دائما على حضورها.. قد أشار كيديسوك عن أهمية العلاقات الثقافية بين مصر وروسيا والتي تحمل مضمون ثرى وتاريخى.

وأكد أن هناك روابط وطيدة تجمع بين القاهرة وموسكو من خلال الفعاليات التبادلية التي أظهرت أهمية دور القوى الناعمة فى مد جسور التواصل بين الشعوب رغم اختلاف اللغات، وأكد أن التعاون الثقافي المتبادل يعد نشاطا متميزا يضيف إلى رصيد البلدين.