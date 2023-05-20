توفي خلال التنقيب عن آثار.. حبس 8 متهمين تخلصوا من جثة صديقهم بالمقطم

أمرت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، بحبس 8 متهمين بالتخلص من جثة صديقهم بعد وفاته خلال التنقيب عن الآثار، أربعة أيام علي ذمة التحقيقات، والتحرى حول الواقعة.

ووجهت لهم تهم العبث بمسرح جريمة، والتخلص من جثة شخص، والتستر على الواقعة، والتنقيب عن الآثار.

وكانت النيابة قد أمرت بتشريح جثة المتوفى، لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها.

تلقى قسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة، بلاغا العثور على جثمان أحد الأشخاص بجوار مقابر المقطم بدائرة القسم .

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد هوية المجنى عليه وتبين أنه (عامل) وأنه توفى أثناء قيامه بالحفر والتنقيب عن الآثار بدائرة القسم بالإشتراك مع (8 أشخاص).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بأنه خلال قيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار بإحدى المناطق بدائرة القسم حدث عطل بإحدى الماكينات المتواجدة بمكان الحفر ولدى قيام المتوفى باستبيان الأمر سقط بالحفرة المشار إليها مما أسفر عن وفاته ولدى اكتشاف المتهمين الواقعة قاموا بإخراجه وإلقائه بمحل العثور، كما تم بإرشاد المتهمين الوصول لمكان الحفر، وعُثر على (حفرة بقطر حوالى متر وعمق 25 مترا)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيقات.