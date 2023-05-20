البنك الدولي يشيد بالتزام الحكومة في اتفاقية قرض برنامج التنمية المحلية

تلقي اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، تقريراً حول نتائج أعمال بعثة البنك الدولي لدعم تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر المنعقدة التى زارت مصر مؤخراً .

وأشار اللواء هشام آمنة إلى أن البنك الدولي في تقريره الآخير الوارد إلي الحكومة المصرية في شهر مايو 2023 أشاد بوفاء الحكومة المصرية بإلتزاماتها في اتفاقية قرض برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والإسراع بدفع تنفيذ أنشطة البرنامج واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق توصيات البنك الدولي لتحقيق الأهداف التنموية للبرنامج.

وأضاف وزير التنمية المحلية أنه جاري التعاون بين الحكومة المصرية والبنك الدولى في عملية إعادة هيكلة البرنامج لتمديده وفقاً لما تم الاتفاق عليه بين الجانبين خلال الفترة الماضية ، وذلك بهدف تعظيم تحقيق نتائج تطوير البرنامج وضمان استدامته ، لافتاً إلى أنه من المتوقع أن تشمل عملية إعادة هيكلة البرنامج توسيع وتعميق نطاق الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية ووضع آليات لتعظيم كفاءتها واستدامتها في مجالات التخطيط المحلي المطور وتنمية الإيرادات الذاتية والتنمية الإقتصادية المحلية التي أرساها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في محافظات سوهاج وقنا وأسيود والمنيا وجاري تعميمها في جميع محافظات الجمهورية .