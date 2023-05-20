حبس شخص أحدث عاهة مستديمة لآخر في مشاجرة بالقليوبية

قضت محكمة جنايات بنها الدائرة السابعة بحبس شخص سنة مع الإيقاف بتهمة إحداث عاهة مستديمة لأخر في مشاجرة نشبت بينهما مع سبق الإصرار والترصد بدائرة مركز طوخ في محافظة القليوبية.

صدر الحكم في الدائرة السابعة جنايات بنها برئاسة المستشار ياسر بدوي سنجاب وعضوية المستشارين وليد محمد صيرة ومدحت مجدي مكي ومحمود عبد الحميد السعدني وأمانة سر نادر السقا.

وكانت نيابة بنها الكلية قد أحالت المتهم "عمرو ا ع" محبوسا للمحكمة بتهمة إحداث ضرباً بالمجني عليه محمد يوسف محمد زاهي مع سبق الاصرار، بأن بيت النية وعقد العزم على ذلك، وأعد لذلك الغرض أداة مما تستعمل في الاعتداء على الأشخاص قطعة زجاج حادة، وتوجه اليه بالمحل الذي أيقن سلفًا تواجده به.

وأضاف أمر إحالة المتهم إلى جنايات بنها، أن المتهم وما أن ظفر بالمجني عليه حتى قام بجذبه عنوة وعاجله بضربة بالعين اليسرى باستخدام أداة قطعة زجاج حادة" والاعتداء بضربه بجوار العين اليمنى وضربه باليد اليسرى باستخدام الأداة إحرازه فأحدث إصاباته الموصوفة بالتقارير الطبية والطبي الشرعي المرفقين.

وأوضح أمر إحالة المتهم أن الإصابات التي لحقت بالمجني عليه تخلف بسببها لديه عاهة مستديمة يستحيل برؤها تتمثل في ضمور بالعصب للعين اليسرى وهو وما يعتبر عجز جزئي مستديم، وتقدر نسبتها 30% وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

كما أحرز المتهم أداة قطعة زجاج حادة مما تستعمل في الاعتداء على الأشخاص، بدون مسوغ قانوني.

وكانت أجهزة الامن قد ألقت القبض على المتهم وأحيل للنيابة والمحكمة التي قضت بحكمها المشار إليه.