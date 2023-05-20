في اليوم الثالث للامتحانات.. مدير تعليم القاهرة يتفقد لجان الشهادة الإعدادية بإدارة النزهة

تفقد أيمن موسى وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، لجنة مدرسة عمار بن ياسر الإعدادية بنين التابعة لإدارة النزهة التعليمية.



واستقبل وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، محمد مصطفى القائم بأعمال مدير عام الإدارة وحمدي عبد الرحيم رئيس اللجنة.

واطمأن موسى على حسن سير عملية الإمتحانات، حيث أدى بها الامتحان عدد (٣٤٤) طالب فى (١٧) لجنة، كما اطمأن على أداء الطلبة للإمتحان وسألهم عن الامتحانات وكانت إجابة الطلبة مطمئنة، وتمني لهم مزيدًا من التوفيق والنجاح.

كما تابع موسى لجنة مدرسة النصر للغات، حيث كان فى إستقباله هالة حشمت رئيسة اللجنة، حيث أدى الامتحان عدد (٣٢٠) طالب فى (١٦) لجنة، تغيب منهم طالب

وأشار مدير المديرية إلى توفير المناخ المناسب للطلاب لتأدية إمتحاناتهم بسهولة ويسر وإتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية،وربط غرفة عمليات المديرية مع غرفة عمليات الإدارات التعليمية للمتابعة والتواصل مع اللجان وتذليل أى عقبات.

وأدى الطلاب الإمتحان في مادتي الجبر والحاسب الآلي، كما تابع المطبعة السرية في الساعات الأولي من فجر اليوم، كما لم تتلق غرفة العمليات أية شكاوي حتى الآن.