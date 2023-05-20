رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون يستقبل الطفل الثامن قريبا

أعلنت زوجة رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون، كاري جونسون، عبر وسائل التواصل الاجتماعي أنها حامل بطفلهما الثالث.

ونشرت زوجة بوريس جونسون على حسابها في إنستجرام قائلة: "عضو جديد سينضم لفريقنا في غضون بضعة أسابيع، لقد شعرت بالإرهاق الشديد خلال الشهور الثمانية الماضية ولكننا لا نستطيع الانتظار للقاء هذا الطفل الصغير".

ويلف، الذي ولد في أبريل 2020، ورومي، الذي ولد في ديسمبر 2021، هما طفلي كاري البالغة من العمر 35 عامًا وبوريس جونسون البالغ من العمر 58 عامًا.

وأضافت: "ويلف متحمس جدًا لأن يصبح أخًا كبيرًا مرة أخرى، ولم يتوقف عن الحديث عن ذلك. لا أعتقد أن رومي لديها فكرة عن ما سيأتي... ولكنها ستعلم قريبًا!"

وتضم عائلة كاري وبوريس جونسون طفلين آخرين.

سيكون الطفل الجديد هو الطفل الثامن لبوريس جونسون، حيث لديه أربعة أطفال مع زوجته السابقة مارينا ويلر، وطفل ولد في عام 2009 بعد علاقة غرامية مع مستشارة فنية تُدعى هيلين ماكنتاير، والطفلين اللذين أنجبهما مع زوجته الحالية كاري، التي تزوجها في مايو 2021.