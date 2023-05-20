"ماعت" تعقد اجتماعًا مع الباحثين والإعلاميين لمناقشة عمالة الأطفال في المنيا

السبت 20/مايو/2023 - 03:11 م

عقدت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، اجتماعا لمناقشة آليات تعزيز دور المجتمع المدني والحكومة في مواجهة ظاهرة عمالة الأطفال، بالتركيز على الأطفال عمال المحاجر في محافظة المنيا، بحضور إعلاميين وباحثين وممثلين عن منظمات المجتمع المدني.

وخلال الاجتماع قال أيمن عقيل؛ رئيس مؤسسة ماعت، إن مبادرة "البراءة بين الغبار" في إطار مشروع القضاء على عمالة الأطفال في مصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بالتركيز على الغاية السابعة من الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة، وهو المعني بالعمل اللائق بما يتماشى مع معايير حقوق الإنسان.

واوصي بضرورة انضمام مصر لتحالف 8.7 المعني بتحقيق هذه الغاية، وقال إن انضمام مصر للتحالف سوف يعطي دفعة قوية لجهود الدولة في مواجهة عمالة الأطفال، كما أكد على أن جهود الحد من عمالة الأطفال ليست مقصورة على الحكومة فقط، وإنما لابد من دمج المجتمع المدني والقطاع الخاص فيها لكي تكون أكثر فعالية.



بينما قال عبد اللطيف جودة، منسق مبادرة البراءة بين الغبار، إن تركيز مبادرة البراءة بين الغبار على محافظة المنيا بالتحديد لكونها إحدى أكثر محافظات مصر في نسب عمالة الأطفال، كما أن عمل الأطفال في المحاجر له خصوصية شديدة نظرًا لما يمثله من مخاطر على حقوقهم الصحية والاجتماعية.

ومن جانبها أكدت الدكتورة انجي أبو العز، أستاذ الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام والتي أدارت الجلسة، ضرورة تفعيل ميثاق شرف إعلامي خاص بحقوق الطفل، مع الأخذ في الاعتبار تطبيق المعايير الدولية والوطنية لحماية حقوق الطفل، في إطار الاستراتيجية الخطة الوطنية للقضاء على أسوأ أشكال عمالة الأطفال.

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