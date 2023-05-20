٢٠ مايو ليلة بكى فيها الفن مرتين.. ذكرى رحيل سمير صبرى وسمير غانم

تحل اليوم علينا ذكرى رحيل هرمين من أهرامات الفن المصرى بل والفن العربى أيضاً، الفنان سمير غانم والفنان سمير صبرى، كل منهم أثرى الفن بطريقته الخاصة، وأصبح "السميران" أحد أهم أعمدة القوى الناعمه المصرية، سمير غانم الكوميديان الأبرز بين أبناء جيله، وقدم مسرحاً متميزاً بأعمال لا تنسى، وقدم سينما وتلفزيون وفوازير خالده حتى وقتنا الحالى وستعيش أبد الدهر، والسمير الآخر الفنان سمير صبرى، قدم كل ألوان الوقوف أمام الكاميرا من سينما ودراما وتقديم برامج وإستعراضات وأغانى، فنان أسهم بشموليته فى إثراء الفن بالكثير من التنوع لحالة فنيه شامله ومتفرده، وإليكم فى السطور التالية أبرز محطات فى حياة "السميران" ..

سمير غانم "سفير كوميديا المسرح"

تخرج من كلية الزراعة جامعة الإسكندرية، وإلتقى بكل من جورج سيدهم والضيف أحمد

ليكون مع الثنائى"ثلاثى أضواء المسرح" ، أحد أهم وأبرز الفرق الفنية حتى وقتنا الحالى، وتم تقديم العديد من الأعمال الفنية والإسكتشات الكوميديه والتى حققت نجاحاً كبيراً، ورحل الضيف أحمد عن عالمنا مبكراً، لتستمر مسيرة غانم الفنية بتقديم الأعمال الفنية للسينما والتلفزيون والمسرح الكوميدى لسنوات وسنوات .

تزوج من الفنانة دلال عبدالعزيز وأنجب "دنيا وإيمى" ليرثوا جينات الفن، ويلحقوا بقطار الإبداع على خطى ألاب والأم فى المجال الفنى .

قدم غانم للفن كثيراً ،ولكم أبرز أعماله فى كل قطاعات الفن ..

مسرحيات غانم

"آخر موضه" ، "موسيكا في الحى الشرقى" ، "فندق الثلاث ورقات" ، "المتزوجون" ، "الأستاذ مزيكا" ، "أهلا يا دكتور" ، "جحا يحكم المدينة" ، "أخويا هايص وأنا لايص" ، "أنا ومراتى ومونيكا" ، "دو رى مى فاصوليا" .

أبرز أفلام غانم

"المغامرون الثلاثة" ، "المشاغبون" ، "صغيره على الحب" ، "٣٠ يوم فى السجن" ، "شاطئ المرح" ، "المشاغبون فى الجيش" ، "محطة الأنس" ، "عضة كلب" ، "احترس عصابة النساء" .

الدراما التلفزيونية

"حكاية ميزو" ، "كيف تخسر مليون جنيه" ، "ضيوف مزعجين جدا" ، "الكابتن جوده" ، "قط وفار فايف ستار" ، "شربات لوز" ، " لهفه" .

إلى جانب تقديم فوازير "ثلاثى أضواء المسرح" ، وفوازير "فطوطه" والتى حققت نجاحاً كبيراً ومازالت تعرض حتى وقتنا الحالى .

ليرحل عن عالمنا فى نفس اليوم ٢٠ مايو عام ٢٠٢١ متأثراً بإصابتة بفيروس كورونا، ليترك إرث فنى كبير لبناته .

سمير صبرى "الفنان الشامل"

قدم الفن بشكل مختلف عن كل أبناء جيله، وبحالة شامله متفرده حقق نجاحاً كبيراً وتاريخ فنى كبير، بدأ حياته مذيع فى الإذاعة البريطانية، ثم إتجه للفن وقدم الدراما والسينما والمسرح، إلى جانب الغناء والأعمال الفنية الإستعراضية، والتقديم التليفزيونى والذى برع فيه بكل كبير ومختلف .

أبرز أعماله

السينما

"حكايتي مع الزمان" ، "البحث عن فضيحه" ، "بمبه كشر" ، "دائرة الشك" ، "احترس من الخط" ، "إنذار بالقتل" ، "جحيم تحت الأرض" ، "جحيم تحت الماء"

الدراما التلفزيونية

"رائحه الورد" ، "أم كلثوم" ،"قلب الدنيا" ، "حضرة المتهم أبى" ، "قضية رأي عام" ، "جدار القلب" ، " كاريوكا" .

البرامج

قدم البرنامج الأشهر هذا المساء، وظل لسنوات فى إستضافة نجوم المجتمع مع عموم الناس فى حلقات نقاشية وحواريه مفتوحه، ليخلق حاله مختلفه لم ولن يقترب منها أحد ، وقدم أيضا برنامج المسابقات الشهير "بدون كلام" وهو إستضافة نجوم الفن واللعب بتمثيل إسم الفيلم بدون أى كلام بمجرد أداء تمثيلى .

ورحل عن عالمنا مثل هذا اليوم ٢٠ مايو العام الماضى، بعد صراع مع المرض فى أواخر أيامة، ليترك تاريخ فنى حافل لجمهوره .