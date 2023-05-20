عمر عصر يتأهل لدور الـ64 في بطولة العالم لتنس الطاولة بجنوب أفريقيا

تأهل عمر عصر لاعب المنتخب الوطني لتنس الطاولة، لدور الـ64 من منافسات بطولة العالم المقامة حاليا في جنوب أفريقيا وتستمر حتى يوم 28 مايو الجاري.لطاولة،

ووصل عمر عصر لدور الـ64 بعد الفوز على بطل منتخب الإكوادور بنتيجة (3-1) في الدور التمهيدي.

وتشهد قائمة الرجال المشاركة بمنافسات الفردي كل من عمر عصر ومحمد البيلي وأحمد صالح وخالد عصر، فيما تتكون قائمة السيدات من دينا مشرف وهنا جودة ويسرا حلمي ومريم الهضيبي.

وعلى صعيد الزوجي فيشارك كل من محمد البيلي ومحمد شومان بالإضافة إلى أحمد صالح وخالد عصر على صعيد زوجي الرجال فيما تشارك هنا جودة رفقة الاء يحيى بالإضافة إلى الزوجي المكون من مريم الهضيبي ويسرا حلمي في زوجي السيدات.

أما على صعيد الزوجي المختلط فيشارك كل من خالد عصر ويسرا حلمي بالإضافة إلى الزوجي المكون من محمد البيلي وهنا جودة.

توج عمر عصر لاعب المنتخب الوطني لتنس الطاولة والنادي الأهلي، بلقب بطولة كأس أفريقيا، والتي أقيمت مؤخرا في كينيا.

وحصد عمر عصر الميدالية الذهبية بعد الفوز على النيجيري أرونا كوادري بنتيجة (4-1)، في نهائي منافسات الفردي ببطولة كأس أفريقيا.

وعلى مستوى السيدات، حصدت هنا جودة المركز الأول والميدالية الذهبية خلال مشاركتها في نهائي الفردي ببطولة كأس إفريقيا.

وفازت هنا جودة بالميدالية الذهبية بعد الفوز على زميلتها دينا مشرف في المباراة النهائية بنتيجة (4-3).