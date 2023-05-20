هاني الهلالي: يثني على مشاركة الأحزاب والقوى السياسية في  جلسات الحوار الوطني

اثني هاني الهلالي، أمين المجالس المحلية والشعبية بحزب الحرية المصري، على المشاركة القوية للقوي السياسية والاحزاب والشخصيات العامة، في الأسبوع الأول من جلسات الحوار الوطني بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو ما يعد رسالة قوية للمشاركة نحو رسم خريطة الجمهورية الجديدة، قائلا " تابع الجميع جلسات الحوار الوطني والتي شهدت زخما كبيرا ومشاركة واسعة من كافة الأطياف".

وأوضح الهلالي، أن حزب الحرية المصري شارك بصورة قوية في الجلسات النقاشية بالمحور السياسي والاقتصادي والاجتماعي للحوار الوطني علي مدار ثلاث الايام، وقدم الحزب رؤيته حول القضايا المختلفة التى كانت محل نقاش، وهو تأكيد على أهمية المشاركة وتقديم الرؤي والأفكار المختلفة.



وأشار الهلالي، إلي أنه منذ دعوة الرئيس للحوار الوطني، عكف الحزب على وضع رؤيته نحو القضايا المختلفة وتقدم برؤيته للمجلس أمناء الحوار، ومن خلال مشاركته المتنوعة في الجلسات النقاشية يطرح وجهه نظره مطالبا بعدد من المقترحات لدراستها، مشددا على ضرورة المشاركة السياسية فهي فرصة لأطياف المجتمع للنقاش والتشاور والخروج بتوصيات لتقديمها لرئيس الجمهورية.