"تعليم القاهرة": لن نتهاون في أي واقعة تسريب أو غش إلكتروني بامتحانات الشهادة الإعدادية

أدى طلاب الشهادة الإعدادية اليوم السبت، امتحان الجبر في الفترة مابين ٩ : ١١، ومادة الحاسب الآلي فى الفترة ما بين ١١:٣٠ : ١٢:٣٠.

وتتابع غرفة العمليات منذ فجر اليوم انتظام سير اللجان الإمتحانية، وتابع أيمن موسى وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، غرفة العمليات داخل ديوان المديرية وتأكد من وضوح الطباعة فى الورقة الإمتحانية وعدم وجود اى مشاكل فى الامتحان .

وشدد موسى على عدم التهاون فى أى واقعة تسريب أو غش إلكتروني طوال فترة الإمتحانات . مؤكداً على إتخاذ كافة الإجراءات التى تضمن انتظام سير الإمتحانات والتعامل الفورى والمباشر مع حالات الغش التى يتم رصدها وفقاً للقواعد المنظمة لأعمال الإمتحانات

وجاءت ورقة إمتحان مادة الجبر والاحتمال فى صفحتين وكانت الورقة واضحة ومنسقة والطباعة جيدة ، وجاءت الأسئلة سهلة الصياغة فنياً ولغويا وشملت جميع دروس المنهح المقرر وكافية للوقت المقرر للإجابة مع وجود فترة زمنية للمراجعة،وتنوعت الأسئلة بين الموضوعى والمقالى .

أما مادة الحاسب الآلي واضحة الطباعة ومنسقة متنوعة بين الأختيار من متعدد وصح وخطأ . والوقت مناس وكاف للمراجعة .