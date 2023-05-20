توريد 207 آلاف طن قمح لشون وصوامع محافظة البحيرة.. صور

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، أن أعمال توريد محصول القمح منتظمة في جميع الشوون والمصانع حيث بلغ إجمالي ما تم توريده لشون المحافظة حتى صباح اليوم 207 ألف طن من إجمالى المساحة المنزرعة بالقمح لهذا العام التى تبلغ 335830 حيث بلغ عدد الشون والصوامع الجاهزة لإستلام القمح 39 شونة وصومعة ومركز تجميع بنطاق المحافظة بطاقة إستيعابية تتجاوز 627 ألف طن، فى إطار جهود الدولة المصرية التي تستهدف توفير الأمن الغذائي لجميع المواطنين، وتنظيم عملية التداول والتوريد والتعامل على قمح محلي، ومع بدء موسم توريد محصول القمح بالبحيرة.

كما أكدت بلبع، أن المحافظة تعد من المحافظات الواعدة زراعياً وحققت مراكز متقدمة على مستوى محافظات الجمهورية فى نسب التوريد العام الماضي، موجهة بضرورة المراجعة الدورية لكافة التجهيزات المتعلقة بعملية التوريد خاصة أعمال التطهير والتبخير وتجهيز المشمعات والعروق الخشبية والأجولة الخاصة بالتعبئة وتسليمها للمزارعين حيث تمت أعمال المعاينة من مديريتي التموين والزراعة والرقابة على الصادرات ومباحث التموين والمطاحن مواقع إستلام وتخزين محصول القمح، للوقوف على مدى سلامة الإجراءات المطابقة لشروط التخزين الجيد، والتأكد من إعتماد الموازين الخاصة بجميع المواقع ، حيث تبدأ أعمال لجان إستلام القمح بالشون والصوامع من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثانية عشر مساءاً في الشون والصوامع المجهزة بالإنارة.

