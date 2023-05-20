"القوى العاملة" تنظم جولة ميدانية في شركة ملابس بالإسماعيلية

نظمت مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسماعيلية جولة ميدانية لشركة جيد تكستايل بالمنطقه الحرة ، والتى يعمل بها اكثر ١٢٥ عامل من ذوى الهمم ، و٣٠٠٠ عامل من بينهم مدرسون متخصصون في تربية الأطفال ، وذلك لتفقد المصنع من حيث جميع مراحل التصنيع ومخازن الأقمشة ومعمل التلوين للملابس وصالة خطوط الانتاج والاطمئنان على تطبيق إشتراطات وأساليب السلامة والصحة المهنية داخل كافة أرجاء المصنع ، تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالتواجد المستمر وسط العمال في كافة القطاعات والاطمئنان على توفير بيئة عمل آمنة وصحية خالية من الامراض المهنية وتزيد من الانتاجية..

وأوضح محمد طلعت مدير مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية ، في تقريره للوزارة عن جولة تفقدية لشركة جيد تكستايل للإطلاع على كل جديد داخل المصنع رافقه خلالها سامية عبد السلام مدير إدارة عمل الاحياء، وابراهيم حلمي مدير إدارة العلاقات العامة ،وجيهان رمزى مدير ادارة علاقات العمل ، وسالي مصطفي مدير ادارة المفاوضة الجماعية ، واستقبلهم معتز ابو بكر المسئول الإقليمى للعلاقات الحكومية ، وفرحان افرام مدير عام المصنع ، وامين عبدالله مدير الشئون القانونية ، والمهندس كريم اسامه.مدير السلامة والصحة المهنية ، ورشا صبري مدير الموارد البشرية ، وشادى صبحى مسئول الموارد البشرية ، كما جرى تفقد المصنع بالكامل من حيث جميع مراحل التصنيع،و مخازن الأقمشة ، معمل التلوين للملابس ثم صالات الصباغة ،و قص الأقمشة ،وخطوط الانتاج ، والمطعم المخصص للعاملين ، والاماكن المخصصة لأطفال العاملين كالحضانة وأماكن الالعاب وغرف النوم ،والمسرح،و ملاعب كرة القدم والمسجد ومنصة كبيرة مجهزة .

وأضاف مدير المديرية الاطمئنان على إجراءات السلامة والصحة المهنية المطبقة داخله، وخطط الإخلاء في حالة الطوارئ، والتأكد من توفير وسائل الحماية والوقاية للعاملين بالمصنع ، موجها بتقسيم أماكن تواجد العاملين حسب التخصصات، لاتاحة الفرصة والمسافة لكل منهم لضمان مستوى أداء عالي، وتوفير راحة أكبر للعاملين ، كما استفسر من بعض العاملين والعاملات بالمصنع على أجورهم وضمان تناسبها وتوافقها مع الحد الأدنى الأجور، مع توفير سبل الانتقال والوجبات وكل المزايا التي أقرها القانون لهم والتزام الشركة بتطبيقها .

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