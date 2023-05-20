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السبت 20 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

"بيطري المنوفية": الانتهاء من تنفيذ الحملة القومية الأولى ضد الحمى القلاعية

اللواء إبراهيم أحمد
اللواء إبراهيم أحمد ابو ليمون محافظ المنوفية
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صرح اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بأنه تم الإنتهاء من تنفيذ أعمال الحملة القومية الأولى للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية والوادي المتصدع والتي انطلقت أعمالها في مارس الماضي بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة ، مشيرا إلى أن إجمالى ما تم تحصينه خلال الحملة بلغ 376 ألف و 161 رأس من الماشية والأغنام بنسبة تنفيذ 100,7 % .


وأشار الدكتور رفعت حماد مدير مديرية الطب البيطرى بالمحافظة أن الحملات القومية تأتي ضمن جهود الدولة لحماية الثروة الحيوانية والنهوض بها وتوفير التحصينات اللازمة للسيطرة على الأمراض المستوطنة، موضحاً أن لجان الحملة القومية قد باشرت عملها بانتظام منذ انطلاقها من خلال المقرات المعدة لها أو الإنتقال إلى المربين بمنازلهم لتقديم كافة التحصينات اللازمة وعمل بطاقات التسجيل والترقيم لكل حيوان محصن ، فضلا عن تقديم التوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرض الجلد العقدى وجدري الأغنام.

ولفت إلى أن الحملة ساهمت في إعداد قاعدة بيانات كاملة للثروة الحيوانية على مستوى الجمهورية والتى بدورها تفيد في تحضير الجرعات للتحصينات والعلاجات التي يجري توفيرها ، موجها شكره وتقديره لمحافظ المنوفية على ما يقوم به من مجهودات ودعمه اللوجستي للحملة وتقديم كافة التيسيرات اللازمة أمام عمل اللجان لتحقيق الخطة المستهدفة.


من جانبه أشاد محافظ المنوفية بالحملات القومية التى تنفذها وزارة الزراعة والتى تستهدف تغطية كافة أنحاء محافظات الجمهورية للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأمراض والأوبئة وتنميتها وزيادة الإنتاج ورفع معدلات الاقتصاد القومي.

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