اشتعال أسعار الذهب.. والجنيه يلامس 19 الف جنيه

السبت 20/مايو/2023 - 02:43 م

ارتفعت أسعار الذهب اليوم السبت فى منتصف التعاملات وارتفع سعر جرام الذهب فى الصاغة 60 جنيه رغم استقرار السعر العالمى حيث سجل سعر الأوقية 1979 دولار،

سعر عيار 24 بدون مصنعية بيع بيع 2،651 الف جنيه شراء 2،686 ألف جنيه

سعر عيار 22 بدون مصنعية بيع 2،430 الف جنيه شراء 2،462 ألف جنيه

سعر عيار 21 بدون مصنعية بيع 2،320 الف جنيه شراء 2،350 ألف جنيه

سعر عيار 18 بدون مصنعية بيع 1،989 الف جنيه شراء 2،014 ألف جنيه

سعر عيار 14 بدون مصنعية بيع 1،547 الف جنيه شراء 1،567 ألف جنيه

سعر عيار 12 بدون مصنعية بيع 1،291 ألف جنيه وللشراء 1،309 ألف جنيه

سعر الاونصة بيع 82،459 شراء 83،526 ألف جنيه

سعر الجنيه الذهب بيع 18،560 الف جنيه وللشراء 18،800 ألف جنيه

سعر كيلو الذهب بيع 2،651،429 شراء 2،685،714 مليون جنيه