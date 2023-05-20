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السبت 20 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

اشتعال أسعار الذهب.. والجنيه يلامس 19 الف جنيه

ذهب
ذهب
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ارتفعت أسعار الذهب   اليوم السبت فى منتصف التعاملات وارتفع سعر جرام الذهب فى الصاغة 60 جنيه  رغم استقرار السعر العالمى حيث سجل سعر الأوقية 1979 دولار، 
سعر عيار 24 بدون مصنعية بيع بيع 2،651 الف جنيه  شراء 2،686 ألف جنيه
سعر عيار 22 بدون مصنعية بيع 2،430  الف جنيه شراء 2،462  ألف جنيه
سعر عيار 21 بدون مصنعية بيع 2،320  الف جنيه شراء 2،350 ألف جنيه
سعر عيار 18  بدون مصنعية بيع 1،989  الف جنيه شراء 2،014 ألف جنيه
سعر عيار 14  بدون مصنعية بيع 1،547 الف جنيه  شراء 1،567 ألف جنيه
سعر عيار 12 بدون مصنعية بيع 1،291 ألف جنيه وللشراء 1،309 ألف جنيه
سعر الاونصة بيع 82،459 شراء 83،526 ألف جنيه
سعر الجنيه الذهب بيع 18،560  الف جنيه وللشراء 18،800 ألف جنيه
سعر كيلو الذهب بيع 2،651،429 شراء 2،685،714 مليون جنيه

أسعار الذهب اليوم السبت عيار 24 ب الذهب اليوم جرام الذهب