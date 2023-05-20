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السبت 20 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

القوى العاملة: دورات تدريبية على مهن يحتاجها سوق العمل بالوادى الجديد

وزارة القوى العاملة
وزارة القوى العاملة
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تابعت مديرية القوى العاملة بمحافظة الوادى الجديد ، تنفيذ  دورات تدريبية  علي مهنة التفصيل والخياطة بقرية عقيل بمركز بلاط بالداخلة ،ومهنة الطباعة على المنسوجات الأواني الفخارية للفتيات بمركز التدريب المهني بالخارجة ، والدورات التدريبية علي مهنة التفصيل والخياطة للفتيات، ومهنة السباكة الصحية ومهنة كهرباء التوصيلات والتركيبات للذكور بالوحدة المتنقلة بقرية ابو منقار بمركز الفرافرة ، تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاته وزير القوى بالاهتمام بتدريب الفتيات من أجل تمكين المرأة اقتصاديا من خلال تنمية قدراتها واكسابها المهارات الفنية اللازمة الالتحاق بسوق العمل وزيادة مشاركتها كعضو فعال فى المجتمع تماشياً مع رؤية مصر 2030 والتنمية المستدامة .

وأوضح احمد طليب مدير مديرية القوى العاملة بالوادى الجديد في تقريره للوزارة،متابعة  الدورات التدريبية التى تنفذها المديرية بمراكز التدريب الثابتة والوحدة المتنقلة على المهن التى يحتاجها سوق العمل داخل المحافظة ومنها مهنة التفصيل والخياطة بقرية عقيل بمركز بلاط بالداخلة ، ومهنة الطباعة على المنسوجات الأواني الفخارية للفتيات بمركز التدريب المهني بالخارجة  ، فضلاً عن مهنة السباكة الصحية ومهنة كهرباء التوصيلات والتركيبات للذكور بالوحدة المتنقلة بقرية ابو منقار بمركز الفرافرة ضمن مبادرة حياة كريمة ومبادرة (مهنتك مستقبلك) .

واضاف مدير المديرية ان البرامج التدريبية التى تنفذها المديرية مجاناً للشباب من الجنسين ، تحت اشراف الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة ، وتحت رعاية اللواء ا. ح محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد ، وحنان مجدى نائب المحافظ ، مشيراً إلى ان المديرية ستعمل على تكثيف الدورات التدريبية على المهن التى يحتاجها سوق العمل للشباب في قرى ونجوع المحافظة خاصة الاكثر إحتياجاً لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين من أبنائها .

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