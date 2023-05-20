محافظ الشرقية يتفقد أعمال إنشاء مجمع خدمات بلبيس

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، المرحلة النهائية لأعمال إنشاء مجمع خدمات بلبيس والمُقام على مساحة 600 متر بتكلفة إجمالية 16 مليون جنيه، وذلك للوقوف على معدلات الأداء ونسب التنفيذ ودفع عجلة العمل بالمجمع لسرعة الانتهاء منه طبقاً للجدول الزمني المحدد ودخوله الخدمة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

قدم الدكتور جلال عبد الكريم رئيس مركز ومدينة بلبيس شرحا ًتفصيلياً لمحافظ الشرقية عن مراحل تنفيذ المشروع ، وتمت الإشارة إلى أن المجمع مُقام على مساحة 600 متر ومكون من 5 طوابق يضم بدروم وجراج ودور أرضي و4 أدوار علوية، مشيراً إلى أنه جار الانتهاء من اعمال التشطيب الداخلي للمجمع وتجهيزه لاستقبال المواطنين للحصول على خدماتهم اليومية بسهولة ويسر.

توجه محافظ الشرقية لمتابعة أعمال إحلال وتجديد جسر مصرف بلبيس العمومي وذلك للتعرف على طبيعة الأعمال الجارية بالمشروع وتذليل كافة المعوقات أمام الشركة المسند لها تنفيذ الأعمال لسرعة الانتهاء منه طبقا ًللجدول الزمني المحدد حفاظا على أرواح المارة وإعادة الوجه الجمالي والحضاري للمدينة.

شدد المحافظ على سرعة الانتهاء من مرحلة الحفر الاستكشافي بموقع العمل والجارية للتعرف على موقع المرافق بالنسبة للمصرف والتنسيق مع الجهات المعنية لبدء تنفيذ أعمال إحلال وتجديد جسر المصرف، مؤكداً على رئيس المركز بمتابعة الشركة المنفذة وإلزامها بالجدول الزمني المحدد والمواصفات القياسية في العمل حفاظا على المال العام وأرواح المواطنين.

رافق المحافظ مراد رأفت السكرتير العام المساعد للمحافظة.