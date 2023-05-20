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السبت 20 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

سكرتير مساعد قنا ومدير الأمن ينتقلان إلى موقع العقار المنهار بقرية الترامسة

سكرتير عام مساعد
سكرتير عام مساعد قنا
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انتقل محمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد لمحافظة قنا ، برفقه اللواء إيهاب طه مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا لموقع انهيار منزل مكون من ثلاث طوابق بقرية الترامسة التابعة لمركز قنا، وذلك لمتابعة جهود إنقاذ سكان العقار المنكوب . 


وقال السكرتير المساعد، أنه فور ورود بلاغ إنهيار المنزل ، تم الدفع بعدد 14 سيارة إسعاف لنقل المصابين ، و 8 معدات تدخل سريع لرفع الأنقاض ، كما انتقلت قوات الإنقاذ البري التابعة لإدارة الحماية المدنية بشكل فورى لإنتشال المصابين والعالقين، وذلك وسط تواجد أمني مُكثف من قيادات مديرية أمن قنا ، حيث تم فرض كردون أمنى حول موقع العقار ، لتسهيل مهام فرق الإنقاذ ، وتيسير عمل معدات التدخل السريع ، وكذلك للحفاظ على المواطنين من التعرض لأى إصابات . 

كما تابع السكرتير العام المساعد، ومدير الأمن جهود الإنقاذ ورفع الأنقاض ، التى استمرت على مدار ثلاث ساعات ، حتى تم استخراج جميع سكان المنزل ونقلهم بسيارات الإسعاف إلى المستشفى ، موضحا أن الحادث أسفر عن  مصرع 4 حالات وإصابة اصابة 11 آخرين. 

وعقب ذلك توجه " أبوكريشة " إلى مستشفى قنا العام ، بمرافقة الدكتور أشرف الاحمر وكيل مديرية الصحة والسكان بقنا، والدكتور محمد الديب مدير عام المستشفى ، والنائب محمد كمال موسى عضو مجلس الشيوخ، للإطمئنان على حالة المصابين ، حيث تم عمل جميع الفحوصات اللازمة للمصابين للتأكد من عدم وجود إصابات خطيرة ، وجاءت معظم الإصابات عبارة عن كدمات وسحجات متفرقة بالجسم ، بالإضافة إلى إصابة حالتين بكسور بسيطة ، وتم خروج بعض الحالات بعد تلقيهم الاسعافات الأولية ، ووجه السكرتير العام المساعد بتقديم كافة أوجه الرعاية للمصابين لحين تماثلهم للشفاء وخروجهم من المستشفى ، كما وجه بسرعة إنهاء إجراءات تصاريح الدفن الخاصة بحالات الوفاة ، وتسليم الجثامين إلى ذويهم . 

وأضاف السكرتير العام المساعد ، أن اللواء أشرف الداودى كلف وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بصرف إعانة عاجلة للأسر المتضررة من إنهيار العقار ، وتوفير مقر سكنى مؤقت للناجين ، مع توفير جميع وسائل الإعاشة لهم .

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