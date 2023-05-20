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السبت 20 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

الأعلى للمسلمين بألمانيا يشارك في مؤتمر "حرية الدين والمعتقد" بالبحرين

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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شارك المجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا ZMD في مؤتمر "حرية الدين والمعتقد" الذي نظمته مملكة البحرين بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ، حيث شارك في المؤتمر  أيمن مزيك، رئيس المجلس، و عبد الصمد اليزيدي، الأمين العام، بجانب لفيف من الأكاديميين والنخب والقادة الدينيين عبر العالم لمناقشة العلاقة بين المكونات الدينية، والإشكالات المرتبطة بالمناخ والبيئة وحقوق الإنسان، وموقع الأقليات من ذلك.
وقد تفضل الأمين العام للمجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا بإدارة مائدة مستديرة، تناولت التجارب والممارسات الجيدة للمجتمعات الدينية في قضايا الحوار وتطوير الخطاب الديني وتمديد العلاقات بين مختلف المكونات والطوائف الدينية، وناقشت كذلك مفاهيم حرية المعتقد والممارسات الدينية، والانفتاح بين الطوائف الدينية ومواجهة دعوات الانغلاق الذي أثر سلبًا على التنوع والتعددية التي يصطبغ بها المجتمع الإنساني.
واحتفاءً بوفد المجلس الأعلى للمسلمين، نظم رئيس مجلس الأوقاف السنية بمملكة البحرين، الشيخ د. راشد بن محمد الهاجري، حفل غذاء على شرف رئيس المجلس والأمين العام، وبحضور عدد من أعضاء مجلس الأوقاف السنية وعددًا من مسؤولي الإدارة، وقد توجه  الشيخ د راشد الهاجري بالشكر للمجلس الأعلى لاستضافته مقرئين من البحرين في شهر رمضان الماضي، مشيرًا إلى حسن الرعاية والاهتمام، مؤكدًا على أهمية تعزيز هذا التعاون، بما يخدم المجتمع الإنساني ويعمق آفاق البناء المشترك، من أجل ترسيخ قيم السلام والتعايش. 
وعلى هامش فعاليات المؤتمر، استقبل السفير الألماني السيد "كليمنس  أوغستينوس هاخ Clemens Augustinus Hach ،  وفد المجلس الاعلى للمسلمين في المانيا، حيث ناقش معهم آخر الأنشطة والجهود التي يقوم بها المجلس على صعيد التعاون والتواصل بينه وبين العالم الإسلامي لا سيما في مجال الحوار الديني، وطبيعة الأدوار التي يمكن أن يقوم بها المجلس الأعلى للمسلمين من أجل تجسير العلاقة بين ألمانيا والعالم العربي والإسلامي. كما دعى وفد المجلس لحفل عشاء من تنظيم السفارة الألمانية والاتحاد الأوربي.

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المجلس الأعلي للمسلمين ألمانيا ZMD حرية الدين والمعتقد مملكة البحرين