محافظ مطروح يتفقد أعمال تنفيذ الخط الناقل لمحطة تحلية ٤ بالرميلة.. صور

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم السبت، أعمال تنفيذ الخط الناقل لمياه محطة تحلية المياه ٤ بالرميلة عبر طريق المرحوم على حميدة بعلم الروم إلى الخزانات الاستراتيجية بالكيلو ٨ طريق مطروح إسكندرية.

يرافقه المهندس أحمد نصر مدير جهاز مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، والعميد عمرو عبدالمجيد رئيس مدينة مرسى مطروح، وناصر النجار نائب رئيس المدينة.



واوضح المهندس احمد نصر أن الخط الناقل يتم تنفيذه بطول ١٠ كيلو مترات مزدوج وبقطر ٨٠٠ مم بتكلفة نحو ٣٥٠ مليون جنيه، ويتم تنفيذه من محطة تحلية المياه بالرميلة ٤ والجارى تنفيذها حاليا من خلال إدارة المياه بالقوات المسلحة إلى طريق على حميدة، ثم إلى الخزانات الاستراتيجية بطول ١٠ كم مزدوج ومرورها عير طريق سملا علم الروم، وكذلك الطريق الدولى بعدايات أسفل الطريق دون تأثير على الرصف وحركة الطريق ،وكذلك اقامة طريق جديد بطول ١ كم من نقطة اتصال طريق سملا علم الروم إلى شارع على حميدة لتقليل المسافة والتكلفة،وتم تنفيذ نحو ٣ كم منه، كما سيتم سرعة إعادة الشيء لأصله.



ووجه محافظ مطروح الشكر لجهود الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى برئاسة اللواء إيهاب خضر رئيس مجلس إدارة الهيئة ولجهاز المشروعات بمطروح على جهود إسراع في أعمال الخط الناقل.

محافظ مطروح يتفقد أعمال تنفيذ الخط الناقل لمحطة تحلية ٤ بالرميلة

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