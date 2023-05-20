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السبت 20 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

سامسونج لا تعتزم التخلي عن محرك بحث جوجل

سامسونج
سامسونج
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ذكرت تقارير إخبارية اليوم السبت أن سامسونج - عملاق صناعة الإلكترونيات - لا تخطط لتغيير محرك البحث على هواتفها الذكية، بعدما أفادت تقارير بأن الشركة تنوي استبدال جوجل بمحرك بينج من مايكروسوفت Microsoft.
ونقلت شبكة (سي إن بي سي) الأمريكية عن تقارير إخبارية أن سامسونج علقت مراجعة داخلية لاستكشاف إمكانية استبدال Google بـBing فيما يتعلق بتطبيقها لتصفح الإنترنت.
وتعتمد جوجل في جزء كبير من إيراداتها على استخدام الهواتف الذكية لمحركها للبحث.
ووفقا لتقرير لـ (نيويورك تايمز)، فإن جوجل تحقق إيرادات سنوية بحوالي 3 مليارات دولار من تعاقدها مع سامسونج.

سامسونج جوجل مايكروسوفت