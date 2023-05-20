الولايات المتحدة تعرب عن تطلعها لاستمرار الشراكة مع الكاميرون لتعزيز السلام والازدهار

السبت 20/مايو/2023 - 01:48 م

أعربت الولايات المتحدة عن تطلعها إلى استمرار الشراكة مع الكاميرون؛ لتعزيز السلام والازدهار لجميع والمواطنين الكاميرونيين.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن - في بيان نشرته وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم السبت؛ بمناسبة يوم الكاميرون الوطني - إن الولايات المتحدة والكاميرون تتعاونان في عدة مجالات تشمل الصحة والأمن الإقليمي والمساعدة الإنسانية وحماية البيئة.

وأضاف وزير الخارجي الأمريكي أنه "بالنيابة عن الولايات المتحدة الأمريكية، أبعث بأحر تمنياتي إلى شعب الكاميرون بمناسبة اليوم الوطني".

