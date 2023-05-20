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السبت 20 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الولايات المتحدة تعرب عن تطلعها لاستمرار الشراكة مع الكاميرون لتعزيز السلام والازدهار

الولايات المتحدة
الولايات المتحدة
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أعربت الولايات المتحدة عن تطلعها إلى استمرار الشراكة مع الكاميرون؛ لتعزيز السلام والازدهار لجميع والمواطنين الكاميرونيين.
وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن - في بيان نشرته وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم السبت؛ بمناسبة يوم الكاميرون الوطني - إن الولايات المتحدة والكاميرون تتعاونان في عدة مجالات تشمل الصحة والأمن الإقليمي والمساعدة الإنسانية وحماية البيئة.
وأضاف وزير الخارجي الأمريكي أنه "بالنيابة عن الولايات المتحدة الأمريكية، أبعث بأحر تمنياتي إلى شعب الكاميرون بمناسبة اليوم الوطني".
 

الولايات المتحدة الكاميرون