اكتشاف بيض متحجر للديناصورات في مقاطعة فوجيان بشرقي الصين

السبت 20/مايو/2023 - 01:49 م

اكتشف علماء الآثار في مقاطعة فوجيان بشرقي الصين، عشا لبيض متحجر وبعض أجزاء من قشور البيض تعود لأنواع من الديناصورات المعروفة باسم "أوفيرابتوروصور"، التي كانت تعيش في أواخر العصر الطباشيري.

وذكرت وكالة أنباء الصين " شينخوا" اليوم السبت أن وانغ تشيانغ، الباحث المساعد من معهد علم الأحافير الفقارية وعلم الإنسان القديم التابع للأكاديمية الصينية للعلوم، قال إن البيض المتحجر اكتُشف في قرية هوانغتشو بمحافظة شانغهانغ في مدينة لونغيان، ويُعتقد بأنه كان إما في مرحلة الحضانة أو أنه قد فقس للتو.

وفيما كانت ستة أحافير على الأقل للبيض المكتشف محفوظة، قال معهد فوجيان للمسح الجيولوجي إن هذا الاكتشاف الجديد يُمكن أن يساعد في توفير مواد قيّمة لدراسة علم المناخ القديم، وعلم الجغرافيا القديمة وعلم الإيكولوجيا القديمة في مقاطعة فوجيان وجنوبي الصين.

واكتُشفت قبل نحو ثلاث سنوات في محافظة شانغهانغ بعض الآثار لأقدام الديناصورات والتي كانت محفوظة بشكل جيد، وكانت تلك المرة الأولى للمحافظة التي تُكتشف فيها أحافير لبيض الديناصورات.