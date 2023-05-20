أوكرانيا: مقتل وإصابة مدنيين جراء قصف الجيش الروسي لـ 21 بلدة في خاركيف

السبت 20/مايو/2023 - 01:49 م

قال رئيس الإدارة العسكرية لإقليم خاركيف الأوكراني أوليه سينيهوبوف اليوم السبت، إن الجيش الروسي قصف 21 بلدة تابعة للإقليم الليلة الماضية، مما أسفر عن مقتل مدني واحد وإصابة آخر.

وأضاف سينيهوبوف، في تصريح نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية، "على وجه الخصوص، فتح الروس النار على مناطق خاركيف وكوبيانسك وتشوهيف واستخدم العدو المدفعية وقذائف الهاون والطائرات".

وأوضح أن رجلا يبلغ من العمر 65 عاما قتل في بتروبافليفكا بمنطقة كوبيانسك، وتسببت القذائف الروسية في إلحاق أضرار بمنزل سكني ومبان أخرى، كما أُصيب مدني آخر، 43 عاما، في بلدة سينكيفكا وتم نقله إلى المستشفى".

وتابع المسئول الأوكراني أن الهجمات الروسية الأخيرة في كوبيانسك تسببت في إلحاق أضرار بثلاثة منازل سكنية ومبان أخرى، بالإضافة إلى ذلك، تضررت أربعة منازل سكنية في قصف روسي واسع النطاق على منطقة فوفتشانسك في تشوهويف.