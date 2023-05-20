خاص.. البوابة سبورت ترصد اللحظات الأخيرة قبل هروب لاعب منتخب المصارعة في تونس

استعان اللواء عصام نوار رئيس اتحاد المصارعة ورئيس البعثة في تونس بالسفارة المصرية في تونس للبحث عن اللاعب الهارب أحمد فؤاد بغدوده الذي ترك المعسكر فجر اليوم بدون إذن وهرب خارج الفندق.

وتحرك اللواء عصام نوار سريعًا عقب اكتشاف واقعة هروب المصارع أحمد فؤاد بغداده وتم إبلاغ الشرطة التونسية حتى يتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ويحرم من الخروج من مطار تونس إلى اى دولة اخري.

وكشف العقيد السيد جمعة عضو مجلس إدارة الاتحاد والمتواجد حاليا مع البعثة المصرية في تونس خلال تصريحاته الخاصة اليوم السبت انه اكتشف الواقعة صباح اليوم حيث ان اللاعب مقيم مع عبداللطيف منيع زميله في المنتخب ومتعلقاته موجودة بالغرفة ولا توجد اى شبه للهروب ولكنهم حاولوا التواصل معه ولم تفلح كل المحاولات لذلك تم إتخاذ كافة الإجراءات حتي يتم منعه الخروج من تونس.

وكشف عضو المجلس ان اللاعب استخدم حيلة وطلب من اللواء عصام نوار جواز السفر بحجة تغيير عملة وشراء بعض الهدايا لاسرته قبل العودة للقاهرة.

واضاف عضو مجلس الإدارة ان اللاعب يحظى باهتمام كبير وضمن لاعبي المشروع القومي والبطل الأوليمبي وكان يتم تحضيره للعب في وزن ٦٠ ك بدلا من وزنه الحالي ٦٣ كيلو.

واضاف عضو مجلس إدارة الاتحاد، ان البعثة المصرية تقدم اداء مشرف ومتصدرة الترتيب العام في البطولة والاقرب للفوز بلقب البطولة الأفريقية وجاءت هذه الواقعة المؤسفة لتلقي بظلالها على بعثة مصر والجميع في حالة حزن نتيجة التصرف الفردي من اللاعب في وقت كان الجميع يستعد للاحتفال بلقب البطولة الأفريقية.