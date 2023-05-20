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السبت 20 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تجديد حبس صاحب فيديو التشاجر بأسطوانة الغاز في مصر القديمة

أسطوانة غاز_ ارشيفية
أسطوانة غاز_ ارشيفية
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قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، تجديد حبس متهم بالتشاجر باستخدام أسطوانة الغاز، 15 يوما، وآخرين، علي ذمة التحقيقات معه.
وكانت النيابة قد واجهت المتهم بالفيديو وأقر بارتكاب الواقعة، لتهديد الطرف الآخر في المشاجرة.
وكشفت أجهزة الأمن بالقاهرة ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع "فيس بوك" يتضمن قيام شخص بالتشاجر باستخدام أسطوانات الغاز بمصر القديمة.
بدأت الواقعة عندما تم تداول مقطع فيديو عبر إحدى صفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يتضمن قيام شخص وبصحبته بعض السيدات وآخرين مقيمين بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بالقاهرة بالتشاجر فيما بينهم باستخدام أنابيب الغاز.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، بالتشاجر باستخدام أسطوانة غاز، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المذكور، وبحوزته أسطوانة غاز، وبمواجهته أيد ما سبق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية... وتولت النيابة العامة التحقيق.

تجديد حبس صاحب فيديو التشاجر التشاجر بأسطوانة الغاز مصر القديمة