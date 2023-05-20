رئيس المفوضية الأوروبية تدعو إلى تعزيز المرونة والأمن الاقتصاديين

السبت 20/مايو/2023 - 01:51 م

دعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم السبت، زعماء قمة الدول الصناعية السبع الكبرى إلى تعزيز المرونة والأمن في المجال الاقتصادي.

وقالت فون دير لاين - في كلمتها أمام إحدى جلسات قمة السبع التي تعقد حاليا في محافظة هيروشيما اليابانية (ونقلت عبر الموقع الرسمي للمفوضية الأوروبية) -:"نريد نظاما دوليا حرا وعادلا. لكن علينا أن نكون مدركين لخطر تسليح الترابطات. في الشهر المقبل، ستقترح المفوضية الأوروبية استراتيجية أمن اقتصادي قائمة بذاتها وسيكون التعامل متناسبًا ودقيقًا مع المخاطر الجديدة لأمننا الاقتصادي".

وأضافت:" يجب أن نظل متحدين، لأن التجزئة مكلفة ونحتاج إلى القدرة على التنبؤ لأعمالنا. هذا هو السبب في أن استجابتنا المشتركة تعتمد على تقليل المخاطر الاقتصادية وليس فصل المصالح..وأنا أرحب بشدة ببيان مجموعة السبع بشأن الأمن الاقتصادي وتقليل المخاطر في هذا المجال".

وأبدت رئيسة المفوضية الأوروبية ترحيبًا بإنشاء مبادرة التنسيق حول ضرورة رفض الإكراه الاقتصادي خلال فعاليات القمة، ووصفت الأمر بأنه " التزام جديد قوي للغاية".