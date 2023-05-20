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السبت 20 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

رئيس المفوضية الأوروبية تدعو إلى تعزيز المرونة والأمن الاقتصاديين

أورسولا فون دير
أورسولا فون دير لاين
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دعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم السبت، زعماء قمة الدول الصناعية السبع الكبرى إلى تعزيز المرونة والأمن في المجال الاقتصادي.
وقالت فون دير لاين - في كلمتها أمام إحدى جلسات قمة السبع التي تعقد حاليا في محافظة هيروشيما اليابانية (ونقلت عبر الموقع الرسمي للمفوضية الأوروبية) -:"نريد نظاما دوليا حرا وعادلا. لكن علينا أن نكون مدركين لخطر تسليح الترابطات. في الشهر المقبل، ستقترح المفوضية الأوروبية استراتيجية أمن اقتصادي قائمة بذاتها وسيكون التعامل متناسبًا ودقيقًا مع المخاطر الجديدة لأمننا الاقتصادي".
وأضافت:" يجب أن نظل متحدين، لأن التجزئة مكلفة ونحتاج إلى القدرة على التنبؤ لأعمالنا. هذا هو السبب في أن استجابتنا المشتركة تعتمد على تقليل المخاطر الاقتصادية وليس فصل المصالح..وأنا أرحب بشدة ببيان مجموعة السبع بشأن الأمن الاقتصادي وتقليل المخاطر في هذا المجال".
وأبدت رئيسة المفوضية الأوروبية ترحيبًا بإنشاء مبادرة التنسيق حول ضرورة رفض الإكراه الاقتصادي خلال فعاليات القمة، ووصفت الأمر بأنه " التزام جديد قوي للغاية".

المفوضية الأوروبية الدول الصناعية السبع الكبرى