تحت رعاية وبحضور الأنبا توما حبيب مطران الأقباط الكاثوليك بسوهاج، والأب يوحنا زكريا مرشد المجلس الأعلى ومجلس أعلى مريم سلطانة الرسل، ومجلس محلي مريم أم النور، أقيم يوم روحي لأعضاء جنود مريم بإيبارشية سوهاج.

بدأ اليوم بالقداس الإلهي الذي ترأسه الأنبا توما وشاركه الصلاة القمص مرقس عدلي والأب يوحنا زكريا، وألقى الأنبا توما العظة الروحية.

تضمن اليوم عددًا من الأنشطة والفقرات الروحية منها صلوات الوثيقة، ولقاء حول مريم العذراء في الكتاب المقدس للأب جرجس ناروز، ولقاء آخر بعنوان مريم العذراء في فكر القديسين وفي طقوسنا الكنسية وصلوات الأجبية والقداس الإلهي قدمه الأب يوحنا زكريا.

واكتمل اليوم بالجوانب التنظيمية لعمل جنود مريم في الإيبارشية والرعايا، وأختتم اليوم ببعض الفقرات الترفيهية وصلاة الختام.