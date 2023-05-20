المقاتلة إف -16 من الجيل الرابع.. تحول غربي في دعم كييف قبل هجوم الربيع

عرضت فضائية يورو نيوز، اليوم السبت، مقطع فيديو المقاتلات الأمريكية "إف - 16" من الجيل الرابع التي ستقدمها الولايات المتحدة لدعم أوكرانيا.

وقال مسؤول أمريكي إن الرئيس جو بايدن سيعلن عن تقديم حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 375 مليون دولار أثناء وجوده في هيروشيما باليابان حيث يحضر قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى لعام 2023.

وأضاف المسؤول الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته أن الحزمة ستشمل مدفعية وذخيرة وراجمات هيمارس لإطلاق الصواريخ.

قبل ذلك كان مستشار الأمن القومي جيك ساليفان علق على القرار المتعلق بتزويد كييف بطائرات حربية من نوع "إف-16" وشدد على أن الضوء الأخضر لا يعكس تحولا في سياسة الولايات المتحدة.

وصرح للصحافيين في هيروشيما "لم يتغير شيء. نهجنا في توفير الأسلحة والعتاد والتدريب للأوكرانيين اتبع مقتضيات الصراع".

وتابع قائلا إن "طائرات إف-16 مقاتلات من الجيل الرابع، هي جزء من هذا المزيج.

والخطوة الأولى الواضحة هنا هي القيام بالتدريب ثم العمل مع الحلفاء والشركاء والأوكرانيين لتحديد كيفية تنفيذ نقاط التزويد الفعلية أثناء مضينا قدما".