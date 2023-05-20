رئيس وزراء الهند يجتمع مع الرئيس الأوكراني على هامش قمة السبع

السبت 20/مايو/2023 - 01:52 م

اجتمع رئيس الوزراء الهندي "ناريندرا مودي"، اليوم السبت، مع الرئيس الأوكراني "فولوديمير زيلينسكي" على هامش قمة مجموعة الدول الصناعية السبع المنعقدة في مدينة "هيروشيما" الواقعة غربي اليابان.

وذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية أن هذا يعد أول لقاء شخصي بين مودي وزيلينسكي منذ بداية العملية العسكرية الروسية في شهر فبراير عام 2022، مشيرة إلى أنهما تحدثا سويا قبل ذلك ولكن ليس وجها لوجه.

وكان الرئيس الأوكراني قد وصل في وقت سابق اليوم إلى اليابان للانضمام إلى محادثات قمة مجموعة السبع في مدينة "هيروشيما"، حيث قال عقب وصوله إن "السلام سيصبح أقرب اليوم"، مشيرا إلى أنه سيعقد لقاءات هامة مع الشركاء والأصدقاء في اليابان لمناقشة الأمن وتعزيز التعاون من أجل بلاده.