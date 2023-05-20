قال رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية عبد العظيم سالم، اليوم السبت، إن الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات نهاية العام للشهادات الابتدائية والإعدادية، ومعاهد القراءات 2792 طالبًا وطالبة، وسط إجراءات احترازية وأمنية مشددة.

وتابع رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية لجان عمر بن عبد العزيز، بإدارة مطروح التعليمية، يرافقه مدير إدارة التعليم الإعدادي فضيلة الشيخ سمير خلاف، واطمأن على تطبيق كافة الإجراءات؛ حرصاً على سلامة الطلاب والعاملين، وكذلك مستوى الامتحان وحضور الطلاب.

وشدد رئيس الإدارة المركزية على دور أمن اللجان في ضرورة عدم السماح لأي طالب أو طالبة باصطحاب الهواتف المحمولة أوي أي وسيلة من وسائل الاتصال حرصاً على مصلحة الطالب وعدم تعرض للمسألة القانونية وإلغاء امتحانه، وتطبيق القانون بحزم علي أي واقعة غش أو إخلال بأعمال الامتحانات، منبها علي لجان المتابعة بتذليل العقبات وحل المشكلات بشكل فوري لحسن سير العملية الامتحانية.

كما اطمأن الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، مدير العلوم العربية والشرعية بأزهر مطروح، على لجان مطروح النموذجي، مؤكدًا على توفير الجو الملائم للطلاب لتأدية الامتحانات بسهولة ويسر وتحقيق الهدف المطلوب من عملية الامتحانات بكافة المراحل وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

وأوضح مدير إدارة الامتحانات عطية سالم، أن ١٥٩٣ طالبًا وطالبة يؤدون امتحانات الشهادة الإبتدائية على مستوى المنطقة في القرآن الكريم، ، بينما يؤدي (١١٤٠)؛ طالبًا وطالبة بالشهادة الإعدادية بالمنطقة الامتحان في مادتي الفقه واللغة العربية ( ورقة أولى)، (النحو والصرف)، وسوف يؤدي (٥٩) طالبا وطالبة، لشهادات معاهد القراءات، في مادتي الفقه والإنشاء.

2792 طالبا وطالبة يؤدون امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية بمطروح

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