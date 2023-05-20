إنهاء وتسليم 124 مشروعا ضمن «حياة كريمة» بالأقصر.. صور

قال المهندس حسني منصور رئيس الإدارة المركزية للجهاز المركزي للتعمير منطقة البحر الأحمر، إنه تم الانتهاء من أعمال وتسليم ١٢٤ مشروعا ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» المشروع القومي لتطوير المجتمع الريفي بمدينتي إسنا وأرمنت بمحافظة الأقصر.

وأوضح منصور، لـ"البوابة نيوز" أن المشروعات المنتهية تضمنت مراكز للشباب، وكباري تابعة للري، ونقاط الإسعاف، والتضامن الاجتماعي، مشيراً إلى أن الأعمال الخاصة بهذه المشروعات تنوعت ما بين إنشاء وإحلال وتجديد وتطوير ورفع كفاءة بالنسبة لمراكز الشباب والكباري التابعة للري ونقاط الإسعاف، مستكملا أنه بالنسبة لأعمال مشروعات التضامن الاجتماعي شملت إنشاء وتطوير عدد من الوحدات الاجتماعية ومراكز تنمية الأسرة والتأهيل.

وكان المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، قد استقبل المهندس أحمد حسن مسؤول متابعة المشروعات القومية بمجلس الوزراء، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» المشروع القومي لتطوير الريف بمدينتي إسنا وأرمنت بمحافظة الأقصر.

وعلى هامش اللقاء، عقد محمد عبد الفتاح آدم سكرتير عام محافظة الأقصر، اليوم السبت، اجتماعا موسعا بحضور هدى المغربي السكرتير المساعد بالمحافظة، والمهندس أحمد حسن مسؤول متابعة المشروعات القومية بمجلس الوزراء، والمهندس حسني منصور رئيس الإدارة المركزية للجهاز المركزي للتعمير منطقة البحر الأحمر، والمهندس أسعد مصطفى منسق جهاز تعمير البحر الأحمر لبرنامج حياة كريمة، وياسر جاد مدير عام التخطيط والمتابعة، ومنسق مبادرة حياة كريمة بالمحافظة، ومسؤولي هيئة التعمير، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، وعدد من رؤساء المدن ومسؤولي الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

واستعرض الاجتماع، مناقشة وضع المشروعات القائمة والمنتهية وما تم تسليمه لجهات الولاية المختلفة، ومتابعة الأوضاع النهائية لكل مشروع والوقوف على وأهم المعوقات أمام استكمال كافة المشروعات القائمة.

ومن جانبه، شدد سكرتير عام محافظة الأقصر على كافة الجهات المنوطة بالالتزام بإنهاء كافة الأعمال، وفقاً للجداول الزمنية المقررة لكل مشروع ضمن الخطة الاستثمارية لعام ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣.

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