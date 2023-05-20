الدفاع الروسية: تصفية 500 جندي أوكراني واعتراض 12 من صواريخ  هيمارز

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، مقتل نحو 535 جنديا أوكرانيا خلال اليوم الماضي، مضيفة أن دفاعاتها الجوية اعترضت 12 صاروخا من نوعي HIMARS و Storm Shadow.

وذلك حسبما أذاعت فضائية روسيا اليوم، اليوم السبت.

كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على نحو 55 جنديا أوكرانيا وتحييد مجموعة تخريب واستطلاع على محور كوبيانسك، وتصفية أكثر من 60 جنديا ومجموعتين للتخريب والاستطلاع على محور كراسني ليمان، ومقتل 85 جنديا للعدو على محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه، إضافة إلى 30 آخرين على محور خيرسون.

وقالت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي: "خلال يوم، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي 12 قطعة من قذائف راجمات الصواريخ HIMARS وصواريخ مجنحة طويلة المدى من طراز Storm Shadow، بالإضافة إلى قنبلة جوية موجهة GBU-32 أمريكية الصنع"، كما تم إسقاط 18 طائرة أوكرانية بدون طيار".