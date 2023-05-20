صرح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي اليوم /السبت/ بأن "السلام سيصبح أقرب اليوم"، وذلك عقب وصوله إلى اليابان للمشاركة في قمة مجموعة السبع.
وقال زيلنسكي في تغريدة نقلتها وكالة أنباء "كيودو" اليابانية الرسمية إنه سيعقد لقاءات مهمة مع الشركاء والأصدقاء في اليابان لمناقشة الأمن وتعزيز التعاون من أجل بلاده.
ووصل الرئيس الأوكراني اليوم إلى اليابان للانضمام لمحادثات قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى المنعقدة في مدينة "هيروشيما".
العالم
الرئيس الأوكراني عقب وصوله اليابان: "السلام سيصبح أقرب اليوم"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
صرح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي اليوم /السبت/ بأن "السلام سيصبح أقرب اليوم"، وذلك عقب وصوله إلى اليابان للمشاركة في قمة مجموعة السبع.
صرح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي اليوم /السبت/ بأن "السلام سيصبح أقرب اليوم"، وذلك عقب وصوله إلى اليابان للمشاركة في قمة مجموعة السبع.