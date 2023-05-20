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السبت 20 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الرئيس الأوكراني عقب وصوله اليابان: "السلام سيصبح أقرب اليوم"

زيلنسكي
زيلنسكي
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صرح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي اليوم /السبت/ بأن "السلام سيصبح أقرب اليوم"، وذلك عقب وصوله إلى اليابان للمشاركة في قمة مجموعة السبع.
وقال زيلنسكي في تغريدة نقلتها وكالة أنباء "كيودو" اليابانية الرسمية إنه سيعقد لقاءات مهمة مع الشركاء والأصدقاء في اليابان لمناقشة الأمن وتعزيز التعاون من أجل بلاده.
ووصل الرئيس الأوكراني اليوم إلى اليابان للانضمام لمحادثات قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى المنعقدة في مدينة "هيروشيما". 
 

زيلنسكي قمة مجموعة السبع اليابان