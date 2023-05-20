رئيس وزراء بريطانيا يجتمع مع الرئيس الأوكراني في مدينة هيروشيما

السبت 20/مايو/2023 - 01:05 م

اجتمع رئيس الوزراء البريطاني "ريشي سوناك" اليوم السبت، مع الرئيس الأوكراني "فولوديمير زيلينسكي" على هامش قمة مجموعة الدول الصناعية السبع المنعقدة في مدينة "هيروشيما" الواقعة غربي اليابان.

ونقلت قناة "سكاي نيوز" البريطانية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية لقطات للاجتماع الذي جرى بين سوناك وزيلينسكي، دون التطرق إلى تفاصيل الاجتماع.

وكان الرئيس الأوكراني قد وصل في وقت سابق اليوم إلى اليابان للانضمام إلى محادثات قمة مجموعة السبع في مدينة "هيروشيما"، حيث قال عقب وصوله إن "السلام سيصبح أقرب اليوم"، مشيرا إلى أنه سيعقد لقاءات مهمة مع الشركاء والأصدقاء في اليابان لمناقشة الأمن وتعزيز التعاون من أجل بلاده.