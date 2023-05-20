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السبت 20 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

رئيس وزراء بريطانيا يجتمع مع الرئيس الأوكراني في مدينة هيروشيما

سوناك
سوناك
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 اجتمع رئيس الوزراء البريطاني "ريشي سوناك" اليوم السبت، مع الرئيس الأوكراني "فولوديمير زيلينسكي" على هامش قمة مجموعة الدول الصناعية السبع المنعقدة في مدينة "هيروشيما" الواقعة غربي اليابان.
ونقلت قناة "سكاي نيوز" البريطانية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية لقطات للاجتماع الذي جرى بين سوناك وزيلينسكي، دون التطرق إلى تفاصيل الاجتماع.
وكان الرئيس الأوكراني قد وصل في وقت سابق اليوم إلى اليابان للانضمام إلى محادثات قمة مجموعة السبع في مدينة "هيروشيما"، حيث قال عقب وصوله إن "السلام سيصبح أقرب اليوم"، مشيرا إلى أنه سيعقد لقاءات مهمة مع الشركاء والأصدقاء في اليابان لمناقشة الأمن وتعزيز التعاون من أجل بلاده.

سوناك زيلينسكي اليابان مجموعة الدول الصناعية السبع