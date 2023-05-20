"المكتبات الذكية وتوظيف الذكاء الاصطناعي" ندوة في مكتبة القاهرة الكبرى

تعقد مكتبة القاهرة الكبرى، التابعة لقطاع شئون الإنتاج الثقافي، في الخامسة مساء اليوم السبت، ندوة بعنوان "المكتبات الذكية وتوظيف الذكاء الاصطناعي"، بمقر المكتبة في الزمالك، وذلك نظرا لاهتمام وزارة الثقافة وبدء مشروع المكتبات الذكية لحصر الإنتاج الفكري بالمكتبات المصرية.

يتحدث في الندوة الدكتور هشام الشريف، أستاذ المكتبات والمعلومات بجامعة برات الولايات المتحدة الأمريكية، والدكتورة سلوى المعوض خبير المكتبات بالولايات المتحدة الأمريكية، ويدير اللقاء الكاتب ياسر عثمان، المدير العام لمكتبة القاهرة الكبرى.

وتعد أهمية هذة الندوة إلى عرض تجارب أمريكية فى المكتبات الذكية خاصة بسلسلة مكتبات كوينز العامة، والتى وصل عدد فروعها إلى ٦٨ مكتبة داخل نيويورك فقط بخلاف الولايات الأخرى، وذلك تسهيلا على الباحثين واتاحة جميع الكتب والوسائط الثقافية االمختلف فى برنامج واحد يمكن استيراد وتصدير البيانات من خلاله وكذا عمليات الاعارة وتحديدها وطبع المتاح بصيغة بى دي اف والاطلاع على اللوحات الفنية مثلا من خلاله ايضا دون الوصول المكتبة وكثيرا من الخدمات المرجعية والمعلوماتية المباشرة للقارىء والباحث وعضو هيئة التدريس وجميع أفراد المجتمع ومعرفة رصيد مقتنياتنا الثقافية وأماكن تواجدها من خلال الموبايل او الأجهزة اللوحية المتداولة حاليا من اي مكان بالعالم.