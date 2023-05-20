ميقاتي يشيد بمخرجات القمة العربية الثانية والثلاثين في جدة

السبت 20/مايو/2023 - 01:04 م

أشاد رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي، بمخرجات أعمال القمة العربية الـ32، التي استضافتها جدة أمس الجمعة، مؤكدا أن القمة عكست "تصفير" أزمات الشرق الأوسط.

وقال ميقاتي، في تصريح خاص لقناة العربية الحدث نشر اليوم السبت، "إن أي اتفاق سياسي في المنطقة سينعكس على لبنان بالضرورة، لافتا إلى أن قمة جدة تنتهج سياسة عدم وجود مشاكل مع دول الجوار والدول العربية بشكل عام؛ ما انعكس على اللقاءات والمناقشات والقرارات الجماعية دون أي تحفظ، وأشار إلى أن هناك مؤشرات تؤكد أن القمة تسير في اتجاهها الصحيح، خاصة أنها اتسمت بالعمل السريع والمنظم؛ ما يؤكد أننا أمام مرحلة جديدة، مؤكدا أن قطار القمة انطلق بالفعل نحو تحقيق أهدافه وهو طي أية مشكلات، وبناء الإنسان، وتحقيق الاستقرار والإنماء الاقتصادي بالمنطقة العربية".

ولفت إلى أن لبنان كان ولا يزال مريضا ويحتاج إلى الأشقاء العرب للتعافي، مضيفا أن بلاده جزء لا يتجزأ من نسيج المنطقة العربية.

وأوضح أن الجغرافيا السياسية تتحكم بعلاقة لبنان مع دول الجوار خاصة مع سوريا، مؤكدا أن قرار عودة سوريا لأحضان العالم العربي، كان مسار ارتياح للبنان.