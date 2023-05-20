مفتي لبنان: التضامن العربي يحفز على انتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت

السبت 20/مايو/2023 - 01:03 م

أكد مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، أن التضامن العربي يحفز اللبنانيين لانتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت، موضحا أن الوطن لا يمكن أن يصمد ويستمر بدون رئيس وتشكيل حكومة جديدة وتفعيل عمل المؤسسات وعودة الاستقرار السياسي والاقتصادي والمعيشي، معتبرا أن هذه مسئولية جماعية تقع على عاتق النواب والمسئولين في الوطن.

وأضاف الشيخ دريان - في بيان له اليوم - أن وحدة الموقف العربي في إعلان جدة أعطت دفعا في تعزيز وتطوير العمل العربي المشترك الذي يعود بالنفع على الشعوب العربية، وأسهمت في تنقية الأجواء وتوحيد الصف مما سينعكس إيجابيا على الصعيد العربي والإقليمي.

وأوضح أن تجاوز الخلافات العربية وعودة التضامن لمواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة من مخاطر الاحتلال الإسرائيلي لحماية حق الشعب الفلسطيني وعودته الى أرضه المحتلة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وشدد مفتي لبنان على أهمية الدور الذي قامت به المملكة العربية السعودية الداعم لقضايا الأمة ومصالحها في سبيل تحقيق الاستقرار على الساحة العربية.