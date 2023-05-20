غدا.. محافظ الجيزة يفتتح سوق السمك الحضاري بالمنيب

يفتتح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة غدآ الأحد الموافق ٢١ مايو " سوق السمك الحضاري " الكائن بمنطقة المنيب بحي جنوب الجيزة بالتعاون مع الوكالة الالمانية Giz وذلك في إطار خطة المحافظة علي التوسع في في إقامة الأسواق الحضارية للباعة للقضاء على ظاهرة الأسواق العشوائية التى تعيق الحركة المرورية وتسبب حالة من الفوضى فى الشوارع والأحياء.

ويعد أحد أهم المشاريع التنموية التى تنفذها المحافظة واحدا من أهم المشروعات القومية، التى تبنتها محافظة الجيزة منذ عدة سنوات؛ للقضاء على ظاهرة الأسواق العشوائية وتوفير أخرى حضارية، ورفع جودة وكفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، ويضم سوق السمك الحضاري 143 باكية بيعية، ومبنى خدمات يشمل مبنى إدارى للسوق ومطعم وكافيتريا لخدمة المترددين عليه.