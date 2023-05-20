القبض على شابين خلال سرقتهما محل ملابس بمنطقة الموسكي

ضبطت الأجهزة الأمنية، اليوم السبت، شخصين بتهمة سرقة أحد المحالّ التجارية بأسلوب "كسر الباب" بمنطقة الموسكي.

تعود الواقعة عندما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الموسكي بمديرية أمن القاهرة من ضبط (شخصين- مقيمان بمحافظة الجيزة) حال سيرهما بدائرة القسم، وبحوزتهما (جوال أبيض يحوى 470 قطعة ملابس- عتلة حديدية)... وبمناقشتهما عن مصدر المضبوطات اعترفا بسرقتها من داخل محل كائن بدائرة القسم ملك (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم) بأسلوب "كسر الباب" باستخدام الأداة المضبوطة بحوزتهما.

باستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات، واتهمهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.